Азербайджанский каратист взял медаль в России - ФОТО

В российском Новосибирске состоялся международный турнир по каратэ, на котором успешно выступил представитель Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, бронзовую медаль соревнований завоевал член взрослой сборной Азербайджана Вахид Гасанов, выступавший в весовой категории свыше 84 кг.

Азербайджанский спортсмен уверенно прошел турнирную дистанцию и завершил выступление на третьем месте, пополнив международную медальную копилку национальной команды.

Успешный результат стал очередным подтверждением стабильных выступлений азербайджанских каратистов на зарубежных стартах.

Кроме спортсменов, Азербайджан был представлен и в официальной части турнира.

В соревнованиях приняли участие член правления Федерации каратэ Азербайджана Яшар Баширов, а также международные судьи Джахангир Бабаев и Вугар Керимов.