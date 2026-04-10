В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по карате - ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по карате

10 Апреля 2026 22:59
В Баку состоялась церемония открытия международного турнира по карате

В Баку состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по карате Grand Prix.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие прошло в Спортивном центре "Серхедчи". В соревнованиях принимают участие около 700 спортсменов.

Церемония началась с выхода команд под музыкальное сопровождение. Затем главный судья представил рапорт президенту Федерации карате Азербайджана, после чего прозвучал Государственный гимн. Участники почтили память общенационального лидера и павших за территориальную целостность страны минутой молчания.

С приветственной речью выступил президент Федерации карате Азербайджана, депутат парламента и обладатель черного пояса 8-го дана Ульви Гулиев. Он отметил, что проведение подобных турниров способствует развитию спорта в стране, обмену опытом между спортсменами и укреплению международного спортивного имиджа Азербайджана.

Также на церемонии выступил посол Японии в Азербайджане, пожелав участникам успехов. После официальной части гостям были вручены памятные подарки от Федерации карате Азербайджана.

В художественной программе зрителям представили национальные и современные танцы, а также показательное выступление юниорской сборной по ката.

После завершения церемонии стартовали финальные поединки.

Турнир Grand Prix проходит с 10 по 12 апреля и продолжается соревнованиями в различных возрастных и весовых категориях.

