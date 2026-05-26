Азербайджанские каратисты вернулись после медального Евро

Члены сборной Азербайджана по карате вернулись на родину после завершения выступления на чемпионате Европы во Франкфурте.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменов встретили в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева представители федерации, тренеры, члены семей и представители спортивной общественности.

На церемонии встречи каратистам поблагодарили за борьбу на татами и достойное представление Азербайджана на международной арене.

Отметим, что в 61-м чемпионате Европы WKF во Франкфурте приняли участие 586 каратистов из 50 стран.

Сборная Азербайджана завершила турнир с рядом успешных результатов. Мадина Садыгова завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 кг и стала первой азербайджанской каратисткой, выигравшей чемпионат Европы среди взрослых под эгидой WKF.

Ирина Зарецкая стала бронзовым призером в категории до 68 кг.

В паракарате бронзовые медали завоевали Видади Халыгов, Фаррух Гайбалиев и Айсель Ахмедли.

Женская сборная Азербайджана по кумите также заняла третье место в командных соревнованиях. В составе команды выступили Мадина Садыгова, Ирина Зарецкая, Гюлай Оруджова и Айсу Алиева.

В общем командном зачете азербайджанские каратисты заняли шестое место в Европе.