Асиман Гурбанлы: “Не вижу мотивации продолжать карьеру” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

“Думаю, либо я уже завершил карьеру, либо продолжу ее, если появится сильная мотивация. Но на данный момент не вижу ничего настолько мотивирующего, чтобы идти дальше”.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил известный азербайджанский каратист, многократный призер чемпионатов Европы и мира, а также Европейских и Исламских игр – Асиман Гурбанлы.

“Многое не смогу сказать открыто. А даже если и скажу, ничего не изменится. Поэтому если так останется, будет даже лучше. Надеюсь, что благодаря своим результатам я уже чего-то добился как спортсмен”, – добавил он.

Гурбанлы недавно вернулся с чемпионата Европы, где завершил выступление после нокаута в третьем бою. Из-за ухудшения состояния здоровья он не смог продолжить поединок и дальнейшее участие в соревнованиях.

По словам каратиста, сейчас он чувствует себя хорошо: “К сожалению, чемпионат Европы для меня закончился именно так. Конечно, как и на любой турнир, ехал с целью добиться успеха. Но из-за травмы колена не смог полноценно подготовиться”.

Асиман Гурбанлы отметил успешное выступление женской сборной Азербайджана, а также прокомментировал результаты мужской команды, которая вернулась с ЧЕ без медалей:

“То, что я был снят с соревнований, тоже сказалось. Команда, так или иначе, ослабла. Наша сборная обновляется. Предыдущий состав тоже состоял из молодых спортсменов. Это была очень сильная команда, в нее входили призеры мира и Европы, многие были фаворитами. Но по определенным причинам все они завершили карьеру. У каждого были большие цели впереди, в том числе связанные с их будущим. Сейчас представляют нашу страну уже в других сферах. У ребят все отлично.

Что касается нынешней молодой команды, все хорошо. Просто им пока не хватает опыта. Со временем это исправится. Надеюсь, что эти спортсмены еще заявят о себе на мировом уровне и не потеряют мотивацию и желание развиваться”.

Гурбанлы недавно вернулся с чемпионата Европы, где завершил выступление после нокаута в третьем бою, так как не смог продолжить поединок и дальнейшее участие в соревнованиях из-за ухудшения состояния здоровья.