24 Апреля 2026 10:46
Дефлимпийцы Азербайджана выступят на чемпионате мира по каратэ

Азербайджанские спортсмены-дефлимпийцы примут участие в чемпионате мира по каратэ шотокан, который пройдет с 24 по 26 апреля в Стамбуле. На престижном международном турнире сборную страны представят десять спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, в состав азербайджанской команды вошли Хикмет Агаев, Сахиб Сахибли, Сема Тагиева, Айтен Гадриева, Марал Оруджова, Алиакбар Ализаде, Эльнур Гасымзаде, Низамеддин Азимзаде, Юсиф Азимзаде и Эльмин Гусейнли.

Азербайджанские спортсмены поборются за медали в различных категориях и постараются достойно представить страну на одном из главных стартов сезона.

İdman.Biz
