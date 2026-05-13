Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей чемпионата Европы - ФОТО

Сборная Азербайджана по карате в стиле фуллконтакт синкекусин завершила чемпионат Европы в Батуми с шестью медалями.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда выступала на турнире под руководством вице-президента Федерации карате Азербайджана Аллахверди Рустамова. В состав делегации вошли 24 спортсмена, пять судей и шесть тренеров.

По итогам соревнований среди взрослых Алигисмет Гасанов (70 кг) завоевал серебряную медаль. Селахет Гасанов (80 кг) и Солмаз Зейналлы (59 кг) стали бронзовыми призерами.

Среди молодежи чемпионом Европы стал Замин Фараджов (75 кг). Нихат Иманов (65 кг) и Эльмир Джабраилов (75 кг) завоевали серебряные медали.