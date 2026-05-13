13 Мая 2026
RU

Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей чемпионата Европы - ФОТО

Каратэ
Новости
13 Мая 2026 20:55
33
Азербайджанские каратисты завоевали шесть медалей чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по карате в стиле фуллконтакт синкекусин завершила чемпионат Европы в Батуми с шестью медалями.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда выступала на турнире под руководством вице-президента Федерации карате Азербайджана Аллахверди Рустамова. В состав делегации вошли 24 спортсмена, пять судей и шесть тренеров.

По итогам соревнований среди взрослых Алигисмет Гасанов (70 кг) завоевал серебряную медаль. Селахет Гасанов (80 кг) и Солмаз Зейналлы (59 кг) стали бронзовыми призерами.

Среди молодежи чемпионом Европы стал Замин Фараджов (75 кг). Нихат Иманов (65 кг) и Эльмир Джабраилов (75 кг) завоевали серебряные медали.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы - ВИДЕО
9 Мая 19:50
Каратэ

Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы - ВИДЕО

Соревнования среди подростков и молодежи завершатся 10 мая
Юсиф Азимзаде: "Вся наша школа гордится мной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Мая 17:08
Каратэ

Юсиф Азимзаде: "Вся наша школа гордится мной" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Чемпион мира поделился своими впечатлениями о победе

Хикмет Агаев "После победы друзья меня ждали в родном Сумгайыте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
2 Мая 15:21
Каратэ

Хикмет Агаев "После победы друзья меня ждали в родном Сумгайыте" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Чемпион мира рассказал, как его встретили дома

Сахиб Сахибли: "Повeрил в свое чемпионство ужe послe пeрвого боя" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО
2 Мая 11:46
Каратэ

Сахиб Сахибли: "Повeрил в свое чемпионство ужe послe пeрвого боя" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Каратист-дефимпиец поделился своими впечатлениями о победе
Азербайджан взял "золото" и "бронзу" на чемпионате мира в Стамбуле
27 Апреля 16:26
Каратэ

Азербайджан взял "золото" и "бронзу" на чемпионате мира в Стамбуле

Успех в Турции: каратисты Азербайджана вернулись с медалями
Азербайджан взял семь медалей на чемпионате мира по каратэ
27 Апреля 10:39
Каратэ

Азербайджан взял семь медалей на чемпионате мира по каратэ - ФОТО

Три "золота" национальной сборной: мощный успех дефлимпийцев в Стамбуле

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды