Азербайджанский каратист стал чемпионом Европы - ВИДЕО

На проходящем в Румынии 28-м чемпионате Европы по карате в стиле фудокан азербайджанский каратист Бабек Гялямзаде завоевал титул чемпиона Европы среди взрослых в абсолютной весовой категории.

Как сообщает İdman.Biz, наши спортсмены принимают участие в престижных соревнованиях при поддержке Министерства молодежи и спорта. Команда выступает под руководством представителя по фудокану Вусала Абдуллазаде и главного тренера Башира Махмудова.

Отметим, что чемпионат Европы среди взрослых, а также соревнования Кубка Европы среди подростков и молодежи завершатся 10 мая. В настоящее время несколько азербайджанских каратистов подросткового и молодежного возрастов продолжают борьбу за Кубок Европы.