Анар Байрамов встретился с призерами чемпионата мира по каратэ среди дефлимпийцев - ФОТО

21 Мая 2026 22:08
21 мая председатель правления Дефлимпийского комитета Азербайджана Анар Байрамов провел официальную встречу со спортсменами-дефлимпийцами, успешно выступившими на чемпионате мира по каратэ Шотокан по версии WSF в турецком Стамбуле.

Как сообщает İdman.Biz, на мероприятии присутствовали обладатели золотых медалей Хикмет Агаев, Сахиб Сахибли, Юсиф Азимзаде, серебряные призеры Айтен Гадирова и Низамеддин Азимзаде, а также завоевавшие "бронзу" Алиакбер Ализаде и Эльнур Гасымзаде. Вместе со спортсменами во встрече приняли участие главный тренер сборной Сеймур Худавердиев и его помощник Шахин Худавердиев.

Анар Байрамов высоко оценил результаты, показанные каратистами на международной арене, тепло поздравил дефлимпийцев с большими победами и порекомендовал им продолжать интенсивные тренировки для достижения еще более значимых успехов на будущих соревнованиях. В свою очередь, тренеры и спортсмены поделились своими впечатлениями от прошедшего чемпионата мира и выразили благодарность руководству комитета за постоянное внимание и заботу. В завершение встречи наставникам и отличившимся бойцам от имени Дефлимпийского комитета были вручены заслуженные награды.

