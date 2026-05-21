21 Мая 2026 19:02
Азербайджанская каратистка Медина Садыхова вышла в финал чемпионата Европы

Азербайджанская спортсменка Медина Садыхова успешно выступила на чемпионате Европы по каратэ среди взрослых, который проходит в немецком Франкфурте, и гарантировала себе как минимум серебряную награду.

Как сообщает İdman.Biz, выступающая в весовой категории до 55 килограммов каратистка уверенно преодолела полуфинальный барьер. В поединке за выход в финал Садыхова встретилась на татами с представительницей Италии Виолой Лалло и одержала убедительную победу со счетом 8:4.

Таким образом, Медина Садыхова пробилась в решающую стадию престижного континентального первенства, где поборется за золотую медаль и титул чемпионки Европы.

İdman.Biz
