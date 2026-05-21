Азербайджанские каратисты завоевали 11 медалей в Молдове - ФОТО - ФОТО

Азербайджанские каратисты успешно выступили на открытом международном турнире в Молдове.
Как сообщает İdman.Biz, представители Азербайджана завершили соревнование с 11 медалями - восемью золотыми и тремя бронзовыми.
Победителями турнира стали Гюнай Рамазанова (61 кг), Гюльшан Рамазанова (55 кг), Айсу Тарвердиева (61 кг), Лейла Керимзаде (50 кг), Фатима Гусейнли (42 кг), Раул Абдулов (45 кг), Исмаил Пасеев (40 кг) и Давуд Алиев (45 кг).
Бронзовые медали завоевали Давуд Исмайылов (40 кг), Мурад Абдулов (40 кг) и Садыг Ибрагимов (35 кг).
На турнире в Молдове азербайджанские спортсмены выступали под руководством тренера Федерации каратэ Азербайджана Сеймура Худавердиева.