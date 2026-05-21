Две каратистки сборной Азербайджана поборются за бронзу ЧЕ

Первый день чемпионата Европы по каратэ в немецком Франкфурте сложился для сборной Азербайджана неоднозначно.

Как сообщает İdman.Biz, сразу две представительницы Азербайджана сохраняют шансы на бронзовые медали турнира.

Серебряный призер Олимпиады-2020, неоднократная чемпионка мира и Европы Ирина Зарецка Ирина Зарецка (68 кг) стартовала с победы над представительницей Армении Леной Гюлюмян - 9:5, однако затем уступила хорватке Садее Бечирович со счетом 2:4. В утешительном турнире азербайджанская спортсменка победила Эру Кочу из Северной Македонии - 4:0 и теперь встретится в поединке за бронзу с испанкой Марией Нието, которая в прошлом году выступала в финале чемпионата Европы в Ереване.

Главную сенсацию дня преподнесла Гюлай Оруджова (61 кг). Азербайджанская каратистка победила представительниц Бельгии, Венгрии и Испании, выйдя в полуфинал турнира. Лишь на этой стадии она уступила россиянке Алтане Басанговой, выступающей под флагом EKF-1, - 1:4. В поединке за бронзу Оруджова встретится с Эминой Сипович из Боснии и Герцеговины.

Айсель Гасымова (+68 кг) после победы над ирландкой Шауной Махон уступила черногорке Йоване Дамьянович и завершила выступление.

Асима Гурбанлы (+84 кг) дошел до четвертьфинала, где уступил трехкратному чемпиону Европы Анджело Квесичу. Поскольку хорват не вышел в финал, азербайджанский спортсмен лишился шанса побороться за бронзу через утешительный турнир.

Тургут Гасанов (84 кг) также завершил выступление после поражения от хорвата Ивана Квесича в четвертьфинале.

Рашид Сулейманов (75 кг) пробился в утешительный турнир, где одержал две победы, однако затем уступил россиянину Эрнесту Шарафутдинову.

В соревнованиях по ката Роман Гейдаров проиграл представителю Германии Морису Телочке.

Отметим, что Азербайджан представлен на 61-м чемпионате Европы 23 спортсменами. В турнире участвуют около 500 каратистов из 50 стран. Соревнования завершатся 24 мая.