Бразильского паралимпийца лишили серебряной медали Игр-2024 из-за допинга

Бразильский триатлонист Ронан Нуньес Кордейро лишен серебряной медали летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже из-за нарушения антидопинговых правил.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (IPC).

Кордейро сдал положительную пробу 2 сентября 2024 года во время соревнований. В его анализе мочи был обнаружен норандростерон, запрещенный во внесоревновательный и соревновательный периоды.

Спортсмен не признал нарушения и потребовал слушания, которое состоялось 28 января 2026 года. Независимый антидопинговый трибунал IPC постановил, что Кордейро нарушил антидопинговые правила. Его результаты на Паралимпиаде аннулированы, спортсмен лишен наград, очков и призовых.

IPC передал дело в Международную федерацию триатлона (World Triathlon) для определения дальнейших санкций, включая возможный период дисквалификации.