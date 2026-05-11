Али Велиев завоевал серебро на Мировой серии в Берлине

Азербайджанский парапловец Али Велиев успешно выступил на этапе Мировой серии, проходящем в столице Германии. Выступая в категории S10, наш юный спортсмен завоевал серебряную медаль в заплыве на 400 метров вольным стилем среди молодежи, сообщает İdman.Biz.

Велиев преодолел дистанцию за 4:37.18, что позволило ему занять второе место на подиуме. Этот успех стал для него вторым на берлинском этапе: ранее Велиев удостоился бронзовой награды в заплыве на 100 метров баттерфляем.

Таким образом, азербайджанский паралимпиец завершил соревнования в Германии с двумя медалями — одной серебряной и одной бронзовой, продемонстрировав высокий уровень подготовки на международной арене.