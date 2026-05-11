Сборная Азербайджана по паратаэквондо выступит на чемпионате Европы в Мюнхене

11 Мая 2026 00:30
Национальная команда Азербайджана по паратаэквондо примет участие в чемпионате Европы, который пройдет в Мюнхене (Германия). На континентальном первенстве нашу страну представят шесть спортсменов, которые поборются за медали в категории K44, сообщает İdman.Biz.

В мужском турнире на даянг выйдут Сабир Зейналов (58 кг), Амин Алиев (63 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Орхан Джафаров (80 кг). В женских соревнованиях в весовой категории до 47 кг выступит Самая Гасанова.

Сборная отправится на турнир под руководством главного тренера Фарида Тагизаде.

İdman.Biz
