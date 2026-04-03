В Азербайджане подписали меморандум по развитию парабадминтона

Национальный паралимпийский комитет Азербайджана и Федерация бадминтона Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве по развитию парабадминтона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана, стороны провели встречу, в ходе которой обсудили расширение взаимодействия и дальнейшее развитие этого направления.

Согласно документу, организации будут совместно работать над развитием парабадминтона в стране, привлечением людей с инвалидностью к занятиям спортом, увеличением массовости и реализацией совместных проектов.

Меморандум подписали генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Азербайджана Тогрул Рагимов и генеральный секретарь Федерации бадминтона Азербайджана Аждар Джафаров.