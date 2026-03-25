25 Марта 2026
Азербайджанский спортсмен одержал историческую победу на турнире в Турции

25 Марта 2026 00:40
Азербайджанский спортсмен одержал историческую победу на турнире в Турции

Член сборной Азербайджана по пумсе Гусейн Новрузов продемонстрировал блестящее выступление в программе "фристайл" на международном турнире Türkiye Open в Анталье (Турция) и завоевал золотую медаль.

Как сообщает İdman.Biz, капитан демонстрационной команды (Demo Team) Федерации таэквондо Азербайджана опередил ряд сильных соперников благодаря высокой технике пумсе и акробатическим элементам.

Отметим, что это первая золотая медаль по пумсе среди взрослых в истории азербайджанского таэквондо, завоеванная на официальных соревнованиях.

İdman.Biz
Новости по теме

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

Илькин Шахбазов: "Завтрашний дeнь у нашего таэквондо точно eсть" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
23 Марта 15:14
Таэквондо

Илькин Шахбазов: "Завтрашний дeнь у нашего таэквондо точно eсть" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Старший трeнeр юниоров о кризисe во взрослой сборной и смeнe поколeний

Азербайджанские таэквондисты выступят на Belgian Open
19 Марта 18:23
Таэквондо

Азербайджанские таэквондисты выступят на Belgian Open

30 спортсменов представят страну на международном турнире в Ломмеле

Азербайджанские таэквондисты завоевали 7 медалей на турнире в Молдове
3 Марта 17:57
Таэквондо

Азербайджанские таэквондисты завоевали 7 медалей на турнире в Молдове

В активе команды - 4 "золота", 2 "серебра" и 1 "бронза"
Сабухи Зульфугаров: "Родители приводят детей в таэквондо, только чтобы спасти их от телефонов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
3 Марта 17:17
Таэквондо

Сабухи Зульфугаров: "Родители приводят детей в таэквондо, только чтобы спасти их от телефонов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной U12–U14 о кризисе мотивации в детском спорте и давлении на наставников
Сборная Азербайджана по таэквондо завершила сбор в Узбекистане
1 Марта 14:15
Таэквондо

Сборная Азербайджана по таэквондо завершила сбор в Узбекистане

Команда готовится к чемпионату Европы

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере
Месси забил 901-й гол в карьере
23 Марта 03:06
Мировой футбол

Месси забил 901-й гол в карьере

Но до Роналду еще далеко