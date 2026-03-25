Азербайджанский спортсмен одержал историческую победу на турнире в Турции

Член сборной Азербайджана по пумсе Гусейн Новрузов продемонстрировал блестящее выступление в программе "фристайл" на международном турнире Türkiye Open в Анталье (Турция) и завоевал золотую медаль.

Как сообщает İdman.Biz, капитан демонстрационной команды (Demo Team) Федерации таэквондо Азербайджана опередил ряд сильных соперников благодаря высокой технике пумсе и акробатическим элементам.

Отметим, что это первая золотая медаль по пумсе среди взрослых в истории азербайджанского таэквондо, завоеванная на официальных соревнованиях.