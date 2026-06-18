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Азербайджанские таэквондисты завоевали шесть медалей на клубном чемпионате Европы - ФОТО

Таэквондо
Новости
18 Июня 2026 11:57
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Азербайджанские таэквондисты завоевали шесть медалей на клубном чемпионате Европы

Азербайджанские таэквондисты успешно выступили на клубном чемпионате Европы, который прошел в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию таэквондо Азербайджана, представители страны завоевали шесть медалей.

Чемпионами Европы стали Айдан Гусейнова (36 кг, "Иреван") и Рада Асад (44 кг, "Мубариз").

Серебряные награды выиграли Ислам Гулузаде (33 кг, "Алпман"), Гёкальп Чилингир (40 кг, СК Наримановского района) и Ренад Зульфугарлы (+57 кг, "Алов").

Бронзовым призером стал Акбер Тагиев (+30 кг, "Атлет").

Кроме того, азербайджанские таэквондисты заняли первое место в общекомандном зачете, опередив всех соперников и завоевав главный кубок соревнований.

İdman.Biz
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