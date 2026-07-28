Сборная Азербайджана по паратаэквондо начала учебно-тренировочный сбор в Гёйгёле

Сборная Азербайджана по паратаэквондо приступила к учебно-тренировочным сборам в Гёйгёле.

Как сообщает İdman.Biz, подготовительный процесс, который продлится с 27 июля по 9 августа, проходит в Гёйгёльском олимпийском спортивном комплексе.

В сборах в категории K44 принимают участие Имамеддин Халилов (70 кг), Имран Багиров (70 кг), Амин Алиев (63 кг), Амин Шихалиев (63 кг), Сабир Зейналов (58 кг), Айхан Нуруев (58 кг) и Самая Гасанова (47 кг).

Сборной руководят главный тренер Фарид Тагизаде и тренер Яшар Сафаров.