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Парастрелок Айбениз Бабаева заняла седьмое место на Кубке мира

Паралимпизм
Новости
30 Июля 2026 18:50
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Парастрелок Айбениз Бабаева заняла седьмое место на Кубке мира

Азербайджанская парастрелок Айбениз Бабаева выступила в финальной стадии Кубка мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, спортсменка, являющаяся участницей Летних Паралимпийских игр Париж-2024, выступила в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета среди женщин на дистанции 10 метров (P2) на Кубке мира в сербском городе Нови-Сад.

Айбениз Бабаева набрала 559 очков в квалификационном раунде и завоевала путевку в финал. В решающей стадии наша представительница набрала 129,2 очка и заняла седьмое место среди 34 участников.

Отметим, что Кубок мира проходил в городе Нови-Сад с 27 по 29 июля.

İdman.Biz
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