Победители Кубка мира и "Челленджера" вернулись в Азербайджан

Азербайджанские спортсмены Камран Зейналов и Сона Агаева, выступающие в парастрельбе и бочча соответственно, вернулись на родину после побед на международных турнирах.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировал Национальный паралимпийский комитет.

Камран Зейналов завоевал "золото" Кубка мира в сербском Нови-Саде. Чемпион мира и Европы набрал 222 очка в финале соревнований по стрельбе из пистолета с 50 метров в смешанном классе P4 и занял первое место.

Сона Агаева стала победительницей турнира "Челленджер" по бочча, прошедшего в столице Египта Каире. Она выступала в категории BC2.

Спортсмены вернулись в Азербайджан вместе с партнерами по команде и тренерами.