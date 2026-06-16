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Руфат Рафиев завоевал серебро на Гран-при в Тунисе - ОБНОВЛЕНО

Паралимпизм
Новости
16 Июня 2026 22:48
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Руфат Рафиев завоевал серебро на Гран-при в Тунисе - ОБНОВЛЕНО

В столице Туниса стартовал Международный Гран-при по параатлетике, на котором копилка сборной Азербайджана пополнилась первой медалью.

Как сообщает İdman.Biz, наш параатлет Руфат Рафиев (категория F36), выступавший в соревнованиях по толканию ядра, показал результат 13.78 метра и занял второе место, завоевав серебряную награду.

22:12

С 16 по 19 июня в столице Туниса, городе Тунис, пройдет Гран-при по параатлетике.

Как сообщает İdman.Biz, нашу страну на этих соревнованиях представят пять спортсменов:

Олохан Мусаев (категория F55) — толкание ядра;

Эльвин Астанов (категория F53) — толкание ядра;

Самир Набиев (категория F57) — толкание ядра и метание диска;

Омар Бозбахов (категория F57) — толкание ядра и метание диска;

Руфат Рафиев (категория F36) — толкание ядра.

Национальная команда выступит на турнире под руководством главного тренера Олега Панютина.

İdman.Biz
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