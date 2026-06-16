Азербайджанские парабадминтонисты выступят на международном турнире во Франции

С 16 по 21 июня во французском городе Мюлуз пройдет Международный турнир по парабадминтону.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях нашу страну представят Ибрагим Алиев (категория SU-5) и Захра Салманлы (категория SH-6). Азербайджанские спортсмены поборются за медали как в одиночном, так и в парном разрядах. Команда выступит под руководством главного тренера Теймура Аббасова.

Отметим, что данный турнир является рейтинговым — на нем разыгрываются лицензионные очки на Летние Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе-2028.