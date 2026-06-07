Азербайджанские паратаэквондисты выступят на Президентском кубке

Сборная Азербайджана по паратаэквондо примет участие в Президентском кубке, который пройдет в немецком Нюрнберге.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях страну представят спортсмены категории K44. В мужском турнире выступят Сабир Зейналов (до 58 кг), Амин Алиев (до 63 кг) и Имамеддин Халилов (до 70 кг). В женской части соревнований Азербайджан представит Самая Гасанова (до 47 кг).

К турниру спортсменов подготовил главный тренер национальной команды Фарид Тагизаде.

Президентский кубок имеет особое значение для азербайджанских спортсменов, поскольку на соревнованиях будут разыгрываться рейтинговые очки, необходимые для квалификации на летние Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.