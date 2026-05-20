Азербайджанские паралимпийцы встретились с руководством комитета - ФОТО

20 Мая 2026 15:43
В Национальном паралимпийском комитете Азербайджана состоялась встреча с паралимпийцами, завоевавшими медали на международных соревнованиях по паратаэквондо и плаванию.

Как сообщает İdman.Biz, во встрече приняли участие серебряные призеры турниров в Германии Имамеддин Халилов и Сабир Зейналов, а также парапловец Али Велиев, выигравший одну серебряную и одну бронзовую медали.

В мероприятии также участвовали тренеры спортсменов.

Во время встречи были обсуждены выступления азербайджанских паралимпийцев на международной арене, соревновательный опыт спортсменов и дальнейшие шаги для устойчивого развития национальных команд.

С паралимпийцами встретились генеральный секретарь Национального паралимпийского комитета Тогрул Рагимов, начальник спортивного отдела Джавдан Ахундзаде и другие представители организации.

