Джавад Агаев пополнил копилку сборной "бронзой" чемпионата Европы по паратаэквондо

В Мюнхене (Германия) продолжается чемпионат Европы по паратаэквондо. Очередного успеха на престижном турнире добился азербайджанский спортсмен Джавад Агаев, завоевавший бронзовую медаль, сообщает İdman.Biz.

На пути к пьедесталу Агаев продемонстрировал уверенную технику, одержав последовательные победы над представителями Сан-Марино, Германии и Чехии.

Напомним, что ранее серебряные награды континентального первенства в копилку нашей сборной принесли Сабир Зейналов (58 кг) и Имамеддин Халилов (70 кг).