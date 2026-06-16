В Азербайджане впервые пройдет чемпионат страны по параплаванию

В Азербайджане впервые в истории состоится национальный чемпионат по параплаванию.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявили в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана.

Соревнования пройдут 18 июня в Сумгайытском паралимпийском спортивном комплексе, действующем при Агентстве социальных услуг Министерства труда и социальной защиты населения. Турнир организован Национальным паралимпийским комитетом при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Ожидается, что в чемпионате примут участие около 30 парапловцов, которые будут бороться за медали в девяти категориях.

Основной целью проведения соревнований является популяризация спорта среди людей с инвалидностью, развитие их спортивных навыков, а также создание условий для подготовки нового поколения спортсменов, способных в будущем достойно представлять Азербайджан на международной арене.

Кроме того, первый чемпионат страны по параплаванию позволит выявить перспективных спортсменов, определить потенциальных кандидатов в национальную сборную и сформировать резерв для дальнейшего развития этого вида спорта.