Серия А: "Интер" почти чемпион, но борьба за еврокубки продолжается – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Италии продолжается 33-й тур национального футбольного первенства.

Как передает İdman.Biz, тур уже открылся 17 апреля двумя матчами. "Сассуоло" дома обыграл "Комо" со счетом 2:1, а "Интер" уверенно победил "Кальяри" - 3:0.

Для "Комо" это стало вторым поражением подряд после неудачи в предыдущем туре, когда команда Сеска Фабрегаса уступила тому же "Интеру" со счетом 3:4.

Для миланцев же последние дни сложились почти идеально. Сначала "Интер" обыграл "Комо" и воспользовался осечками преследователей: "Наполи" в прошлом туре сыграл вничью с "Пармой" 1:1, а "Милан" проиграл "Удинезе" 0:3. Если в чемпионской гонке практически все ясно, то борьба за путевки на еврокубки в самом разгаре.

"Наполи" - "Лацио" (18 апреля)

Для "Наполи" этот матч важен сразу в двух смыслах. Команда должна побеждать, чтобы сохранять хотя бы математические шансы в чемпионской гонке, а также удерживать второе место, на которое уже давят "Милан" и "Ювентус". "Лацио" идет десятым с 44 очками и решает другую задачу: римлянам нужны очки, чтобы не выпасть из борьбы за еврокубковую зону.

В первом круге "Наполи" выиграл в Риме 2:0. При этом неаполитанцы остаются единственной командой Серии А без домашних поражений в нынешнем сезоне. Но есть и важная деталь: три последних домашних матча против "Лацио" они проиграли, и команда явно не хочет допустить четвертого подряд такого результата.

По новостям "Наполи" картина сейчас уже более конкретная. Наиболее заметные кадровые вопросы связаны с Ромелу Лукаку, вокруг которого сохраняется неопределенность на фоне его физических проблем. Кроме того, поздние фитнес-тесты должны пройти капитан Джованни Ди Лоренцо и Амир Ррахмани, а Давид Нерес также оставался под вопросом. Для "Наполи" это чувствительно прежде всего потому, что речь идет о ключевых игроках оси и фланга.

При этом статистика команды остается противоречивой: римляне пропустили на выезде всего 12 мячей, но забили в гостях лишь 10, и это один из худших показателей в лиге. После поражения от "Фиорентины" 0:1 этот матч становится для команды Маурицио Сарри особенно важным.

"Ювентус" - "Болонья" (19 апреля)

В Турине пройдет еще один матч с серьезным турнирным значением. "Ювентус" занимает четвертое место с 60 очками и борется за прямую путевку в Лигу чемпионов. "Болонья" идет восьмой с 48 баллами и пытается не выпасть из гонки за еврокубки.

В первом круге "Ювентус" выиграл у "Болоньи" на выезде со счетом 1:0. Команда подходит к этой игре после важной победы над "Аталантой" 1:0 и в целом выглядит более устойчиво на финишном отрезке сезона.

Главная потеря у "Ювентуса" в атаке - Душан Влахович: у форварда выявлено повреждение камбаловидной мышцы. Кроме того, состояние вратаря Маттиа Перина после дискомфорта в икре продолжает оцениваться ежедневно. Это не критический список, но именно отсутствие Влаховича может сильнее всего сказаться на атакующем потенциале хозяев.

У "Болоньи" ситуация сложнее. Команда завершила еврокубковую кампанию поражением, а также получила кадровую проблему в обороне: Николо Казале был заменен из-за ушиба и растяжения голеностопа, и его состояние будет оцениваться в ближайшие дни. Для выезда в Турин это самая неприятная новость, потому что речь идет о важном игроке защитной линии.

Расписание матчей 33-го тура Серии А:

17 апреля

"Сассуоло" - "Комо" 2:1

"Интер" - "Кальяри" 3:0

18 апреля

"Удинезе" - "Парма"

"Наполи" - "Лацио"

"Рома" - "Аталанта"

19 апреля

"Кремонезе" - "Торино"

"Верона" - "Милан"

"Пиза" - "Дженоа"

"Ювентус" - "Болонья"

20 апреля

"Лечче" - "Фиорентина"

Турнирная таблица Серии А перед основной частью 33-го тура:

1. "Интер" - 78

2. "Наполи" - 66

3. "Милан" - 63

4. "Ювентус" - 60

5. "Комо" - 58

6. "Рома" - 57

7. "Аталанта" - 53

8. "Болонья" - 48

9. "Сассуоло" - 45

10. "Лацио" - 44

11. "Удинезе" - 43

12. "Торино" - 39

13. "Дженоа" - 36

14. "Парма" - 36

15. "Фиорентина" - 35

16. "Кальяри" - 33

17. "Кремонезе" - 27

18. "Лечче" - 27

19. "Верона" - 18

20. "Пиза" - 18