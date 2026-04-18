20 Апреля 2026
RU

АПЛ: битва лидеров в Манчестере, ливерпульское дерби и важный матч в Лондоне – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Мировой футбол
Обзор
18 Апреля 2026 14:44
120
В эти выходные в Английской премьер-лиге по футболу пройдут матчи 33-го тура, который может стать ключевым с точки зрения борьбы за титул чемпиона.

Как передает İdman.Biz, после 32-го тура чемпионская интрига заметно обострилась. "Арсенал" проиграл дома "Борнмуту" со счетом 1:2, а "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл "Челси" 3:0.

В результате лондонцы по-прежнему идут первыми с 70 очками после 32 матчей, но у "Сити" 64 балла после 31 встречи и матч в запасе, так что очная игра на "Этихаде" может стать поворотной для всей развязки сезона. В зоне Лиги чемпионов также очень плотно: у "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" по 55 очков, у "Ливерпуля" 52, у "Челси" 48, у "Брентфорда" и "Эвертона" по 47.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" (18 апреля)

Один из первых больших матчей тура пройдет в Лондоне, где шестой "Челси" примет третий "Манчестер Юнайтед". Для хозяев это шанс резко сократить отставание от прямого конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов. Для гостей - возможность удержать позицию в первой пятерке и не подпустить "Челси" слишком близко. В первом круге команда из Манчестера уже обыграла лондонцев со счетом 2:1, так что у этой встречи есть и дополнительный сюжет реванша.

У "Челси" фон перед игрой неоднозначный. Команда подходит к туру после болезненного домашнего поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:3, и сейчас особенно важно остановить неудачную серию. При этом есть и позитив по составу: ряд игроков близок к возвращению после травм, что расширяет варианты в центре поля и обороне.

"Юнайтед" же едет на "Стэмфорд Бридж" после поражения от "Лидса" 1:2, которое стало тревожным сигналом на финише сезона. Команда продолжает борьбу за место в первой четверке, однако кадровая ситуация остается непростой из-за дисквалификаций и травм в линии обороны и полузащиты.

"Эвертон" - "Ливерпуль" (19 апреля)

Ливерпульское дерби на этот раз несет не только традиционный эмоциональный заряд, но и вполне конкретную турнирную цену. "Ливерпуль" идет пятым с 52 очками, "Эвертон" восьмым с 47, и в случае победы команда хозяев сократит отставание до двух баллов. В первом круге "Ливерпуль" выиграл дома 2:1.

Для "Ливерпуля" это дерби приходит в сложный момент. Команда недавно вылетела из Лиги чемпионов, а также столкнулась с потерями в составе, включая травмы ключевых игроков. Тем не менее, дерби традиционно выходит за рамки текущей формы и турнирного положения.

У "Эвертона" ситуация выглядит стабильнее. Команда уверенно играет дома и подходит к матчу с возможностью одержать третью подряд победу на своем поле, что придаст дополнительную уверенность в борьбе за еврокубковые позиции.

"Манчестер Сити" - "Арсенал" (19 апреля)

Центральный матч тура, а возможно и всего финишного отрезка сезона, пройдет в Манчестере. "Арсенал" лидирует с 70 очками после 32 матчей, "Сити" имеет 64 балла после 31 игры. В случае победы и успешного результата в перенесенной встрече команда Пепа Гвардиолы может сравняться с лондонцами по очкам.

Важен и контекст календаря. "Арсенал" недавно играл в Лиге чемпионов, тогда как "Сити" получил больше времени на подготовку. При этом форма лондонцев вызывает вопросы: команда выиграла лишь один из последних матчей и заметно снизила результативность. "Сити", напротив, подходит к игре после уверенной победы над "Челси" и с набранным ходом.

В этом сезоне соперники уже встречались. В чемпионате команды сыграли вничью 1:1, а в финале Кубка лиги "Манчестер Сити" победил 2:0. Таким образом, психологическое преимущество перед очной встречей может быть на стороне хозяев.

У "Сити" есть определенные кадровые потери, однако в целом команда подходит к игре в боевом составе. Пеп Гвардиола уже дал понять, что этот матч может стать решающим для чемпионской гонки.

У "Арсенала" проблем больше: ряд ключевых игроков находится вне строя, что может сказаться на балансе команды. Тем не менее, Микель Артета подчеркивает, что его команда будет играть на победу, а не на удержание результата.

На бумаге ничья оставляет "Арсенал" в более выгодном положении. Но победа "Сити" способна кардинально изменить расстановку сил уже в ближайшие дни. Именно поэтому эта встреча выходит далеко за рамки обычного тура.

Расписание матчей 33-го тура АПЛ:

18 апреля
"Брентфорд" - "Фулхэм"
"Лидс" - "Вулверхэмптон"
"Ньюкасл" - "Борнмут"
"Тоттенхэм" - "Брайтон"
"Челси" - "Манчестер Юнайтед"

19 апреля
"Астон Вилла" - "Сандерленд"
"Эвертон" - "Ливерпуль"
"Ноттингем Форест" - "Бернли"
"Манчестер Сити" - "Арсенал"

20 апреля
"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм"

Турнирная таблица перед 33-м туром:

1. "Арсенал" - 70
2. "Манчестер Сити" - 64
3. "Манчестер Юнайтед" - 55
4. "Астон Вилла" - 55
5. "Ливерпуль" - 52
6. "Челси" - 48
7. "Брентфорд" - 47
8. "Эвертон" - 47
9. "Брайтон" - 46
10. "Сандерленд" - 46
11. "Борнмут" - 45
12. "Фулхэм" - 44
13. "Кристал Пэлас" - 42
14. "Ньюкасл" - 42
15. "Лидс" - 36
16. "Ноттингем Форест" - 33
17. "Вест Хэм" - 32
18. "Тоттенхэм" - 30
19. "Бернли" - 20
20. "Вулверхэмптон" – 17

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе
20:04
Мировой футбол

"Бенфика" остается единственным непобежденным клубом в Европе

Лиссабонцы не проиграли ни одного матча, но рискуют упустить чемпионство

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"
19:16
Мировой футбол

Слот оценил значение победы "Ливерпуля" в дерби с "Эвертоном"

Главный тренер подчеркнул роль результата в борьбе за Лигу чемпионов и эмоциональный контекст матча
"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок
18:59
Мировой футбол

"Атлетико" лишился двух лидеров после битвы за Кубок

Мадридцы подсчитывают потери перед выездом к "Эльче"

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ
18:40
Мировой футбол

"ПСЖ" может лишиться лидера прямо перед полуфиналом ЛЧ

Игрок останется на лечении в течение следующих нескольких дней
Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору
18:26
Мировой футбол

Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Ключевые футболисты хотят видеть у руля команды более опытного специалиста

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"
17:41
Мировой футбол

Гвардиола: "Не представляю "Манчестер Сити" без Бернарду Силвы"

Главный тренер английского клуба высоко оценил роль португальца

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола
16:59
Мировой футбол

Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола

Знаменитый нидерландец не считает легионеров причиной кризиса национальной команды

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки