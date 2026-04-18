АПЛ: битва лидеров в Манчестере, ливерпульское дерби и важный матч в Лондоне – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В эти выходные в Английской премьер-лиге по футболу пройдут матчи 33-го тура, который может стать ключевым с точки зрения борьбы за титул чемпиона.
Как передает İdman.Biz, после 32-го тура чемпионская интрига заметно обострилась. "Арсенал" проиграл дома "Борнмуту" со счетом 1:2, а "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл "Челси" 3:0.
В результате лондонцы по-прежнему идут первыми с 70 очками после 32 матчей, но у "Сити" 64 балла после 31 встречи и матч в запасе, так что очная игра на "Этихаде" может стать поворотной для всей развязки сезона. В зоне Лиги чемпионов также очень плотно: у "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" по 55 очков, у "Ливерпуля" 52, у "Челси" 48, у "Брентфорда" и "Эвертона" по 47.
"Челси" - "Манчестер Юнайтед" (18 апреля)
Один из первых больших матчей тура пройдет в Лондоне, где шестой "Челси" примет третий "Манчестер Юнайтед". Для хозяев это шанс резко сократить отставание от прямого конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов. Для гостей - возможность удержать позицию в первой пятерке и не подпустить "Челси" слишком близко. В первом круге команда из Манчестера уже обыграла лондонцев со счетом 2:1, так что у этой встречи есть и дополнительный сюжет реванша.
У "Челси" фон перед игрой неоднозначный. Команда подходит к туру после болезненного домашнего поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:3, и сейчас особенно важно остановить неудачную серию. При этом есть и позитив по составу: ряд игроков близок к возвращению после травм, что расширяет варианты в центре поля и обороне.
"Юнайтед" же едет на "Стэмфорд Бридж" после поражения от "Лидса" 1:2, которое стало тревожным сигналом на финише сезона. Команда продолжает борьбу за место в первой четверке, однако кадровая ситуация остается непростой из-за дисквалификаций и травм в линии обороны и полузащиты.
"Эвертон" - "Ливерпуль" (19 апреля)
Ливерпульское дерби на этот раз несет не только традиционный эмоциональный заряд, но и вполне конкретную турнирную цену. "Ливерпуль" идет пятым с 52 очками, "Эвертон" восьмым с 47, и в случае победы команда хозяев сократит отставание до двух баллов. В первом круге "Ливерпуль" выиграл дома 2:1.
Для "Ливерпуля" это дерби приходит в сложный момент. Команда недавно вылетела из Лиги чемпионов, а также столкнулась с потерями в составе, включая травмы ключевых игроков. Тем не менее, дерби традиционно выходит за рамки текущей формы и турнирного положения.
У "Эвертона" ситуация выглядит стабильнее. Команда уверенно играет дома и подходит к матчу с возможностью одержать третью подряд победу на своем поле, что придаст дополнительную уверенность в борьбе за еврокубковые позиции.
"Манчестер Сити" - "Арсенал" (19 апреля)
Центральный матч тура, а возможно и всего финишного отрезка сезона, пройдет в Манчестере. "Арсенал" лидирует с 70 очками после 32 матчей, "Сити" имеет 64 балла после 31 игры. В случае победы и успешного результата в перенесенной встрече команда Пепа Гвардиолы может сравняться с лондонцами по очкам.
Важен и контекст календаря. "Арсенал" недавно играл в Лиге чемпионов, тогда как "Сити" получил больше времени на подготовку. При этом форма лондонцев вызывает вопросы: команда выиграла лишь один из последних матчей и заметно снизила результативность. "Сити", напротив, подходит к игре после уверенной победы над "Челси" и с набранным ходом.
В этом сезоне соперники уже встречались. В чемпионате команды сыграли вничью 1:1, а в финале Кубка лиги "Манчестер Сити" победил 2:0. Таким образом, психологическое преимущество перед очной встречей может быть на стороне хозяев.
У "Сити" есть определенные кадровые потери, однако в целом команда подходит к игре в боевом составе. Пеп Гвардиола уже дал понять, что этот матч может стать решающим для чемпионской гонки.
У "Арсенала" проблем больше: ряд ключевых игроков находится вне строя, что может сказаться на балансе команды. Тем не менее, Микель Артета подчеркивает, что его команда будет играть на победу, а не на удержание результата.
На бумаге ничья оставляет "Арсенал" в более выгодном положении. Но победа "Сити" способна кардинально изменить расстановку сил уже в ближайшие дни. Именно поэтому эта встреча выходит далеко за рамки обычного тура.
Расписание матчей 33-го тура АПЛ:
18 апреля
"Брентфорд" - "Фулхэм"
"Лидс" - "Вулверхэмптон"
"Ньюкасл" - "Борнмут"
"Тоттенхэм" - "Брайтон"
"Челси" - "Манчестер Юнайтед"
19 апреля
"Астон Вилла" - "Сандерленд"
"Эвертон" - "Ливерпуль"
"Ноттингем Форест" - "Бернли"
"Манчестер Сити" - "Арсенал"
20 апреля
"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм"
Турнирная таблица перед 33-м туром:
1. "Арсенал" - 70
2. "Манчестер Сити" - 64
3. "Манчестер Юнайтед" - 55
4. "Астон Вилла" - 55
5. "Ливерпуль" - 52
6. "Челси" - 48
7. "Брентфорд" - 47
8. "Эвертон" - 47
9. "Брайтон" - 46
10. "Сандерленд" - 46
11. "Борнмут" - 45
12. "Фулхэм" - 44
13. "Кристал Пэлас" - 42
14. "Ньюкасл" - 42
15. "Лидс" - 36
16. "Ноттингем Форест" - 33
17. "Вест Хэм" - 32
18. "Тоттенхэм" - 30
19. "Бернли" - 20
20. "Вулверхэмптон" – 17