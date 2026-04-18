АПЛ: битва лидеров в Манчестере, ливерпульское дерби и важный матч в Лондоне – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В эти выходные в Английской премьер-лиге по футболу пройдут матчи 33-го тура, который может стать ключевым с точки зрения борьбы за титул чемпиона.

Как передает İdman.Biz, после 32-го тура чемпионская интрига заметно обострилась. "Арсенал" проиграл дома "Борнмуту" со счетом 1:2, а "Манчестер Сити" на выезде уверенно обыграл "Челси" 3:0.

В результате лондонцы по-прежнему идут первыми с 70 очками после 32 матчей, но у "Сити" 64 балла после 31 встречи и матч в запасе, так что очная игра на "Этихаде" может стать поворотной для всей развязки сезона. В зоне Лиги чемпионов также очень плотно: у "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" по 55 очков, у "Ливерпуля" 52, у "Челси" 48, у "Брентфорда" и "Эвертона" по 47.

"Челси" - "Манчестер Юнайтед" (18 апреля)

Один из первых больших матчей тура пройдет в Лондоне, где шестой "Челси" примет третий "Манчестер Юнайтед". Для хозяев это шанс резко сократить отставание от прямого конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов. Для гостей - возможность удержать позицию в первой пятерке и не подпустить "Челси" слишком близко. В первом круге команда из Манчестера уже обыграла лондонцев со счетом 2:1, так что у этой встречи есть и дополнительный сюжет реванша.

У "Челси" фон перед игрой неоднозначный. Команда подходит к туру после болезненного домашнего поражения от "Манчестер Сити" со счетом 0:3, и сейчас особенно важно остановить неудачную серию. При этом есть и позитив по составу: ряд игроков близок к возвращению после травм, что расширяет варианты в центре поля и обороне.

"Юнайтед" же едет на "Стэмфорд Бридж" после поражения от "Лидса" 1:2, которое стало тревожным сигналом на финише сезона. Команда продолжает борьбу за место в первой четверке, однако кадровая ситуация остается непростой из-за дисквалификаций и травм в линии обороны и полузащиты.

"Эвертон" - "Ливерпуль" (19 апреля)

Ливерпульское дерби на этот раз несет не только традиционный эмоциональный заряд, но и вполне конкретную турнирную цену. "Ливерпуль" идет пятым с 52 очками, "Эвертон" восьмым с 47, и в случае победы команда хозяев сократит отставание до двух баллов. В первом круге "Ливерпуль" выиграл дома 2:1.

Для "Ливерпуля" это дерби приходит в сложный момент. Команда недавно вылетела из Лиги чемпионов, а также столкнулась с потерями в составе, включая травмы ключевых игроков. Тем не менее, дерби традиционно выходит за рамки текущей формы и турнирного положения.

У "Эвертона" ситуация выглядит стабильнее. Команда уверенно играет дома и подходит к матчу с возможностью одержать третью подряд победу на своем поле, что придаст дополнительную уверенность в борьбе за еврокубковые позиции.

"Манчестер Сити" - "Арсенал" (19 апреля)

Центральный матч тура, а возможно и всего финишного отрезка сезона, пройдет в Манчестере. "Арсенал" лидирует с 70 очками после 32 матчей, "Сити" имеет 64 балла после 31 игры. В случае победы и успешного результата в перенесенной встрече команда Пепа Гвардиолы может сравняться с лондонцами по очкам.

Важен и контекст календаря. "Арсенал" недавно играл в Лиге чемпионов, тогда как "Сити" получил больше времени на подготовку. При этом форма лондонцев вызывает вопросы: команда выиграла лишь один из последних матчей и заметно снизила результативность. "Сити", напротив, подходит к игре после уверенной победы над "Челси" и с набранным ходом.

В этом сезоне соперники уже встречались. В чемпионате команды сыграли вничью 1:1, а в финале Кубка лиги "Манчестер Сити" победил 2:0. Таким образом, психологическое преимущество перед очной встречей может быть на стороне хозяев.

У "Сити" есть определенные кадровые потери, однако в целом команда подходит к игре в боевом составе. Пеп Гвардиола уже дал понять, что этот матч может стать решающим для чемпионской гонки.

У "Арсенала" проблем больше: ряд ключевых игроков находится вне строя, что может сказаться на балансе команды. Тем не менее, Микель Артета подчеркивает, что его команда будет играть на победу, а не на удержание результата.

На бумаге ничья оставляет "Арсенал" в более выгодном положении. Но победа "Сити" способна кардинально изменить расстановку сил уже в ближайшие дни. Именно поэтому эта встреча выходит далеко за рамки обычного тура.

Расписание матчей 33-го тура АПЛ:

18 апреля

"Брентфорд" - "Фулхэм"

"Лидс" - "Вулверхэмптон"

"Ньюкасл" - "Борнмут"

"Тоттенхэм" - "Брайтон"

"Челси" - "Манчестер Юнайтед"

19 апреля

"Астон Вилла" - "Сандерленд"

"Эвертон" - "Ливерпуль"

"Ноттингем Форест" - "Бернли"

"Манчестер Сити" - "Арсенал"

20 апреля

"Кристал Пэлас" - "Вест Хэм"

Турнирная таблица перед 33-м туром:

1. "Арсенал" - 70

2. "Манчестер Сити" - 64

3. "Манчестер Юнайтед" - 55

4. "Астон Вилла" - 55

5. "Ливерпуль" - 52

6. "Челси" - 48

7. "Брентфорд" - 47

8. "Эвертон" - 47

9. "Брайтон" - 46

10. "Сандерленд" - 46

11. "Борнмут" - 45

12. "Фулхэм" - 44

13. "Кристал Пэлас" - 42

14. "Ньюкасл" - 42

15. "Лидс" - 36

16. "Ноттингем Форест" - 33

17. "Вест Хэм" - 32

18. "Тоттенхэм" - 30

19. "Бернли" - 20

20. "Вулверхэмптон" – 17