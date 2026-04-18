20 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
18 Апреля 2026 15:04
81
Эрлинг Холанд о Хусанове: "Он великолепен, несмотря на давление и язык"

Лидер атак "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в интервью Sky Sports выразил восхищение тем, как защитник Абдукодир Хусанов влился в состав "горожан".

Как сообщает İdman.Biz, Холанд обратил внимание на психологические трудности, с которыми столкнулся молодой защитник после переезда на Туманный Альбион.

"Хуса просто великолепен для нас! Всё было непросто: переезд в новую страну, незнание языка. Это тяжело. К тому же было давление, ведь он первый футболист из Узбекистана в английской Премьер-лиге", — цитирует норвежца издание.

Абдукодир Хусанов перешел в стан "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса". В текущем сезоне защитник стал ключевой фигурой в оборонительных построениях Хосепа Гвардиолы, приняв участие в 31 матче во всех турнирах. Действующее соглашение игрока с "горожанами" рассчитано до лета 2029 года, а портал Transfermarkt уже оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 35 млн евро.

İdman.Biz
Тэги:

