18 Апреля 2026 14:27
65
Арне Слот: "Результаты сезона напрямую влияют на наши трансферы"

Наставник мерсисайдцев Арне Слот внес ясность в текущую ситуацию с комплектованием состава на следующий футбольный сезон. По словам специалиста, "Ливерпуль" находится в режиме ожидания, так как несколько ключевых факторов могут полностью изменить приоритеты клуба на рынке.

Как сообщает İdman.Biz, Слот выделил два основных обстоятельства, влияющих на летнюю кампанию. Первым фактором является состояние здоровья Уго Экитике — травма форварда заставляет тренерский штаб сомневаться в необходимости покупки нового игрока в атакующую линию. Вторым и наиболее важным моментом остается турнирное положение в АПЛ: участие в Лиге чемпионов обеспечит клубу иной уровень бюджета и привлекательности для потенциальных новичков.

"Наши планы могут измениться в зависимости от того, пробьемся ли мы в Лигу чемпионов. Также мы внимательно следим за восстановлением Экитике. Результаты сезона напрямую повлияют на нашу стратегию", — подчеркнул Арне Слот.

Окончательное решение по составу будет принято только после завершения всех официальных матчей текущего розыгрыша.

