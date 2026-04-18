Домашний дебют Де Дзерби в "Тоттенхэме" стал уникальным для АПЛ

История взаимоотношений Роберто Де Дзерби с английским футболом пополнилась удивительным фактом, который ранее никогда не фиксировался в статистике Премьер-лиги. Итальянский специалист, недавно возглавивший лондонский "Тоттенхэм", столкнулся с невероятным совпадением календаря.

Как сообщает İdman.Biz, в октябре 2022 года Де Дзерби проводил свой первый домашний матч в качестве наставника "Брайтона" именно против "Тоттенхэма". В той встрече "чайки" потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

По иронии судьбы, теперь, когда Де Дзерби занял пост главного тренера "Тоттенхэма", его дебютный матч перед домашними трибунами в Лондоне пришелся на игру против "Брайтона". Подобное "кольцевое" совпадение, когда тренер дебютирует дома против будущей команды, а затем — против бывшей, произошло в истории АПЛ впервые.