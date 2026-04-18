"Барселона" угрожает сорвать трансфер Бернарду Силвы в "Ювентус"

Трансферная сага вокруг Бернарду Силвы принимает новый оборот. Португальский полузащитник, который покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона, стал объектом борьбы между туринским "Ювентусом" и "Барселоной".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Tuttosport, в стане "бьянконери" всерьез обеспокоены тем, что каталонский клуб может перехватить игрока в последний момент. Хотя "Ювентус" добился значительного прогресса в обсуждении условий, Силва решил взять двухнедельную паузу перед принятием окончательного решения. Источники подчеркивают, что "Барселона" с самого детства обладала для Бернарду "магическим притяжением", что может стать решающим фактором в его выборе.

Помимо конкуренции со стороны испанцев, "Ювентус" сталкивается с финансовыми ограничениями. В "Манчестер Сити" 31-летний хавбек получает около 8-9 млн евро в год, тогда как в Турине установлен жесткий потолок зарплат на уровне 7 млн евро. Чтобы сделка состоялась, португальцу придется пойти на существенное понижение финансовых требований ради продолжения карьеры в Италии.