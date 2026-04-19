"Атлетико" не продаст Хулиана Альвареса - СМИ

Мадридский "Атлетико" не продаст нападающего Хулиана Альвареса. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации издания, столичный клуб не собирается вести переговоры с "Барселоной" о трансфере аргентинского форварда, а также не рассматривает обмен игрока на Феррана Торреса или игроков академии каталонского клуба. При этом в "Атлетико" уверены, что нападающий не будет самостоятельно инициировать переговоры с "сине-гранатовыми".

В нынешнем сезоне Альварес провел 46 матчей за "матрасников" во всех турнирах, забив 18 голов и сделав девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 2030 года, а его рыночная стоимость, по данным портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.