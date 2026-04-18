"Галатасарай" обыграл в гостях "Генчлербирлиги" - ВИДЕО

В 30-м туре турецкой Суперлиги "Галатасарай" обыграл в гостях "Генчлербирлиги" со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz, гости вышли вперед на 2-й минуте благодаря голу Мауро Икарди, а на 35-й минуте Юнус Акгюн удвоил преимущество. Хозяева сократили разрыв на 67-й минуте усилиями Ньянга, однако уйти от поражения не смогли.

Набрав 71 очко, "Галатасарай" увеличил отрыв от "Фенербахче" до четырех баллов. "Генчлербирлиги" с 25 очками остается в подвале турнирной таблицы.

В других матчах дня "Эюпспор" на выезде обыграл "Фатих Карагумрук" - 2:1, а "Коджаэлиспор" и "Гезтепе" разошлись миром - 1:1.