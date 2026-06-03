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Футболку Пеле выставят на аукцион за $6 млн

Мировой футбол
Новости
3 Июня 2026 09:13
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Футболку Пеле выставят на аукцион за $6 млн

Игровую футболку, в которой в финале чемпионата мира — 1958 выступал легендарный футболист сборной Бразилии Пеле, выставят на аукционе за $ 6 млн. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic.

В финале того турнира бразильцы со счетом 5:2 переиграли национальную команду Швеции и впервые в истории выиграли мировое первенство. Пеле тогда было 17 лет.

Начало торгов назначено на 29 июня, они продлятся до 16 июля. Самой дорогой джерси на данный момент является футболка, принадлежавшая аргентинской легенде мирового футбола Диего Марадоне. В 2022 году ее продали на аукционе за $ 9,28 млн. В ней аргентинец выступал на победном для своей команды чемпионате мира — 1986.

İdman.Biz
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