"Милан" нацелился на полузащитника "Марселя" Пьера-Эмиля Хейбьерга

"Милан" планирует усилиться полузащитником "Марселя" Пьером-Эмилем Хейбьергом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что датский футболист мог бы стать существенным усилением итальянской команды в контексте соответствия стилю игры нового главного тренера "россонери" Рубена Аморима.

Пьер-Эмиль Хейбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за "Баварию", "Аугсбург", "Шальке", "Тоттенхэм Хотспур" и "Саутгемптон". В "Марсель" он перешел летом 2024-го в рамках аренды из "Тоттенхэма", а прошлым летом хавбек подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.