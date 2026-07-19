Аргентине разрешили показать флаг Мальвинских островов в случае победы в финале ЧМ-2026

Сборная Аргентины получила разрешение на повторную демонстрацию флага с надписью "Las Malvinas son Argentinas" в случае победы в финале чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, соответствующее одобрение национальной команде дали ФИФА и Белый дом.

Речь идет о баннере с надписью "Мальвинские острова — аргентинские", который футболисты уже развернули после победы над Англией (2:1) в полуфинале турнира. Тогда акция вызвала широкий общественный резонанс.

Теперь аргентинским игрокам разрешено вновь использовать этот флаг, если команда победит Испанию в финальном матче чемпионата мира.

Напомним, решающая встреча ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится сегодня. Действующими чемпионами мира являются аргентинцы, завоевавшие титул на турнире 2022 года в Катаре.