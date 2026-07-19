Перед финалом ЧМ‑2026 у стадиона сформировались огромные очереди болельщиков и журналистов, которые не могут попасть внутрь

Болельщики сборных Аргентины и Испании, а также журналисты не могут попасть на стадион, где будет проводиться финал чемпионата мира‑2026, из‑за огромных очередей, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

В воскресенье испанцы в финале чемпионата мира‑2026 сыграют против аргентинцев. Матч пройдет в Нью‑Джерси (США) и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Сообщается, что из‑за приезда президента США Дональда Трампа при входе на стадион действуют меры, как в аэропортах страны. Болельщики часами стоят в многочасовых очередях, чтобы попасть на игру. Как отмечает журналист Sky Sport Роб Харрис, фанатов предупредили, что на матч нужно прибыть за 4 часа до начала. Также сотрудники службы безопасности уже жалуются на сбои в системе ФИФА, из‑за которых не сканируются билеты, и образуются длинные очереди. Зрители теряются на территории стадиона из‑за недостаточного количества стюардов и персонала.

Также в сети распространяются видео, на которых видны большие очереди из журналистов, которые также не могут пройти на территорию арены.