От Трампа до бутылки Пикфорда и куртки Милея: чем удивил ЧМ-2026 по футболу? – ОБЗОР İDMAN.BIZ

Чемпионат мира-2026 завершился победой сборной Испании, обыгравшей Аргентину в финале со счетом 1:0 после дополнительного времени.

Как сообщает İdman.Biz, первый мундиаль с участием 48 команд подарил болельщикам не только 104 матча, сенсационные результаты и новые рекорды. Некоторые эпизоды обсуждались не меньше, чем происходившее непосредственно на футбольном поле.

Одной из главных сенсаций стала сборная Кабо-Верде. Дебютант турнира сыграл вничью с Испанией и Уругваем, вышел в плей-офф и заставил Аргентину проводить дополнительное время. Главным героем команды стал 40-летний вратарь Возинья. После ничьей с Испанией количество его подписчиков в Instagram менее чем за сутки выросло примерно с 50 тысяч почти до 10 миллионов, а затем в итоге превысило отметку 29 миллионов.

Между тем, необычная ситуация произошла во время группового матча Франция – Ирак в Филадельфии. Из-за грозы, молний и сильного дождя перерыв между таймами продолжался два часа и десять минут. Болельщиков попросили укрыться в закрытых зонах стадиона, а работникам арены пришлось убирать с газона скопившуюся воду. Это была первая погодная остановка на турнире и первый подобный перерыв во время матча чемпионата мира как минимум за несколько десятилетий.

Отдельные споры вызвали обязательные трехминутные паузы для гидратации, проводившиеся примерно в середине каждого тайма независимо от погоды. В результате матчи фактически делились на четыре четверти. Тренеры использовали остановки как тайм-ауты, а критики подозревали, что ФИФА создала дополнительные окна для телевизионной рекламы.

Самый громкий скандал турнира был связан со сборной США. Фоларин Балогун получил красную карточку в матче 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной, после чего президент США Дональд Трамп лично попросил главу ФИФА Джанни Инфантино пересмотреть дело. Важно, что саму карточку не отменили: ФИФА приостановила автоматическую дисквалификацию и разрешила форварду сыграть против Бельгии. Решение вызвало обвинения в политическом вмешательстве, а американцы с Балогуном в составе уступили бельгийцам – 1:4.

В свою очередь, после полуфинала Аргентина – Англия в социальных сетях разошлось видео с бутылкой Джордана Пикфорда. Аргентинские футболисты нашли прикрепленные к ней записи о возможных исполнителях пенальти и направлениях их ударов. Лионель Месси вместе с партнерами внимательно изучил подсказки английского голкипера, хотя серия пенальти не понадобилась – Аргентина выиграла 2:1 благодаря голу в компенсированное время.

А перед финалом новую популярность получила фотография, сделанная в 2007 году. На снимке молодой Месси во время благотворительной фотосессии купает шестимесячного Ламина Ямаля. Спустя почти 19 лет герои фотографии встретились в решающем матче чемпионата мира в качестве лидеров Аргентины и Испании. После финального свистка они обнялись на поле.

Вместе с тем, сборная Норвегии запомнилась не только выходом в четвертьфинал, но и празднованием болельщиков под названием "гребля викингов". Фанаты садились на землю и синхронно изображали движения гребцов. Акция стала настолько популярной, что заседание парламента Норвегии ненадолго прервали, чтобы депутаты повторили ее в поддержку национальной команды.

Интересно, что президент Аргентины Хавьер Милей отказался лететь на финал, объяснив решение суеверием. Все семь предыдущих матчей национальной команды он смотрел в своей резиденции в одной и той же теплой куртке. По словам Милея, во время встречи со Швейцарией он снял ее из-за жары, после чего аргентинцы сразу пропустили. Президент вновь надел куртку и решил больше не менять ритуал, однако в финале это не помогло.

Историческим стал и музыкальный перерыв финала. Впервые решающий матч чемпионата мира получил полноценное шоу в стиле Супербоула с участием Мадонны, BTS, Шакиры, Джастина Бибера и других артистов. Само выступление продолжалось около 11 минут, а перерыв между таймами растянулся до 27 минут вместо традиционных 15. Победители турнира также получили чемпионские перстни – еще один элемент, заимствованный из североамериканского спорта.

Необычно завершилась и церемония награждения. Трамп прибыл на финал на вертолете и вместе с Инфантино вышел вручать трофей под свист части болельщиков. После передачи Кубка мира американский президент некоторое время оставался на пьедестале среди игроков Испании и отошел в сторону только перед тем, как Родри поднял трофей.

Этот кадр стал символом турнира, на котором футбол, политика и американская индустрия развлечений оказались тесно связаны, а сам футбол в очередной раз доказал, что способен сделать из малоизвестного игрока мировую звезду. Пожалуй, именно таким и останется в памяти этот чемпионат мира — турниром, где спортивные достижения соседствовали с событиями, о которых говорили не меньше, чем о самом футболе.