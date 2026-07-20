В Буэнос-Айресе произошли беспорядки после финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошли массовые беспорядки после поражения национальной футбольной команды в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, тысячи болельщиков вышли на улицы, чтобы поддержать сборную, однако после завершения решающего матча часть фанатов вступила в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

В результате беспорядков были задержаны 15 человек.

Напомним, что сборная Аргентины уступила Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1 в дополнительное время.