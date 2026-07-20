21 Июля 2026
RU

Нико Уильямс отдал золотую медаль матери - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июля 2026 16:11
99
Нико Уильямс отдал золотую медаль матери - ВИДЕО

Футболист сборной Испании Нико Уильямс посвятил победу на чемпионате мира 2026 года своей матери Марии Артур.

Как сообщает İdman.Biz, после церемонии награждения вингер поднялся к трибунам и передал ей золотую медаль. Трогательный момент попал на видео и широко распространился в социальных сетях.

За этим жестом стоит история семьи футболиста. В начале 1990-х годов родители Нико - Мария и Феликс Уильямс - покинули Гану и отправились в Европу в поисках лучшей жизни.

В то время Мария была беременна старшим братом Нико, будущим нападающим сборной Ганы Иньяки Уильямсом. Супруги преодолели около четырех тысяч километров. Часть пути они провели в переполненном грузовике, а затем несколько дней шли босиком через Сахару при температуре до 40-50 градусов. Тяжелый переход серьезно повредил стопы Феликса, из-за чего у него до сих пор возникают проблемы при ходьбе.

Добравшись до испанского анклава Мелилья, родители футболистов перелезли через пограничное ограждение. Их задержали, однако позднее семье удалось получить убежище в Испании. Через несколько месяцев после переезда родился Иньяки, а в 2002 году - Нико. Родители трудились на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, а старший брат помогал воспитывать младшего. Иньяки впоследствии стал одним из символов "Атлетика", а Нико выиграл со сборной Испании чемпионаты Европы и мира.

Напомним, что в финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Нико Уильямс принял участие в победной атаке, сделав голевую передачу на Феррана Торреса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лучший игрок ЧМ-2026 отвергает предложения "Манчестер Сити" ради "Реала"
01:48
ЧМ-2026

Лучший игрок ЧМ-2026 отвергает предложения "Манчестер Сити" ради "Реала"

Полузащитник отклоняет предложения "Манчестер Сити" о новом контракте, рассчитывая продолжить карьеру в Мадриде
ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я
01:10
ЧМ-2026

ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я

Испания возглавила турнирную таблицу мирового первенства, Узбекистан занял 46-е место
Стала известна причина отказа президента УЕФА посетить финал ЧМ-2026
20 Июля 23:32
ЧМ-2026

Стала известна причина отказа президента УЕФА посетить финал ЧМ-2026

Александар Чеферин пропустил решающий матч мирового первенства на фоне разногласий с президентом ФИФА Джанни Инфантино
Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО
20 Июля 23:18
ЧМ-2026

Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО

Празднование победы на чемпионате мира проходит в центре Мадрида
Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира
20 Июля 23:00
ЧМ-2026

Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира

Президент США поблагодарил Джанни Инфантино и заявил, что ЧМ-2026 стал самым безопасным и величайшим в истории
ФИФА начала расследование из-за поведения футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026
20 Июля 21:42
ЧМ-2026

ФИФА начала расследование из-за поведения футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026

Поводом стали инциденты с участием футболистов и представителей аргентинской команды после поражения от Испании
Сборная Испании вернулась на родину с Кубком мира
20 Июля 19:51
ЧМ-2026

Сборная Испании вернулась на родину с Кубком мира

Первыми из самолета с чемпионским трофеем вышли Родри и главный тренер Луис де ла Фуэнте

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга