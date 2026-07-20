Нико Уильямс отдал золотую медаль матери - ВИДЕО

Футболист сборной Испании Нико Уильямс посвятил победу на чемпионате мира 2026 года своей матери Марии Артур.

Как сообщает İdman.Biz, после церемонии награждения вингер поднялся к трибунам и передал ей золотую медаль. Трогательный момент попал на видео и широко распространился в социальных сетях.

За этим жестом стоит история семьи футболиста. В начале 1990-х годов родители Нико - Мария и Феликс Уильямс - покинули Гану и отправились в Европу в поисках лучшей жизни.

В то время Мария была беременна старшим братом Нико, будущим нападающим сборной Ганы Иньяки Уильямсом. Супруги преодолели около четырех тысяч километров. Часть пути они провели в переполненном грузовике, а затем несколько дней шли босиком через Сахару при температуре до 40-50 градусов. Тяжелый переход серьезно повредил стопы Феликса, из-за чего у него до сих пор возникают проблемы при ходьбе.

Добравшись до испанского анклава Мелилья, родители футболистов перелезли через пограничное ограждение. Их задержали, однако позднее семье удалось получить убежище в Испании. Через несколько месяцев после переезда родился Иньяки, а в 2002 году - Нико. Родители трудились на нескольких работах, чтобы обеспечить семью, а старший брат помогал воспитывать младшего. Иньяки впоследствии стал одним из символов "Атлетика", а Нико выиграл со сборной Испании чемпионаты Европы и мира.

Напомним, что в финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Нико Уильямс принял участие в победной атаке, сделав голевую передачу на Феррана Торреса.