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Лионель Месси — второй футболист в истории, сыгравший в трех финалах ЧМ

ЧМ-2026
Новости
19 Июля 2026 23:30
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Лионель Месси — второй футболист в истории, сыгравший в трех финалах ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым футболистом в истории, принявшим участие в трех финалах чемпионатов мира.

Форвард вышел в стартовом составе на финал ЧМ-2026 против Испании. До этого Месси играл в финалах ЧМ-2014 (против Германии — 0:1) и ЧМ-2022 (против Франции — 3:3, пенальти — 4:2).

Первым, кому удалось сыграть в трех финалах чемпионатов мира, стал бразильский защитник Кафу. Он принимал участие в финалах ЧМ-1994 (против Италии — 0:0, пенальти — 3:2), ЧМ-1998 (против Франции — 0:3) и ЧМ-2002 (против Германии — 2:0).

Помимо Месси и Кафу, до финалов чемпионатов мира три раза доходили еще четыре футболиста — бразильцы Пеле (1958, 1962, 1970) и Роналдо (1994, 1998, 2002), и немцы Пьер Литтбарски и Лотар Маттеус (1982, 1986, 1990), однако эти футболисты не выходили на поле в играх за "золото".

İdman.Biz
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