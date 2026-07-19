Роналдиньо запостил фото в ванне и тонко потроллил Месси

Бывший футболист сборной Бразилии и "Барселоны" Роналдиньо выложил в Instagram забавную фотографию, на которой он сидит в ванне с мячом в руках, сообщает İdman.Biz.

Подпись к фото получилась с двойным смыслом из-за португальской идиомы dar banho. Дословно это переводится как "искупать", а на футбольном сленге означает "размотать" соперника на поле или преподать ему жесткий урок.

Роналдиньо написал: "Завистники скажут, что это нейросеть. А я скажу так: человеку, который регулярно устраивал соперникам "баню" на поле, сама ванна никогда не была нужна".

Пользователи в комментариях сразу начали строить теории. Многие уверены, что это тонкий троллинг недавнего архивного фото, где молодой Лионель Месси купает в ванночке еще младенца Ламина Ямаля.