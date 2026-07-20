Карлес Пуйоль: "Аргентина вышла в финал только благодаря Месси"

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN, 48-летний испанец считает, что именно капитан аргентинской команды сыграл решающую роль в ее выходе в финал.

"Сборная Аргентины смогла выйти в финал только благодаря Месси. Я всегда буду благодарен ему за все, что он дал мне как партнер по команде во время моей карьеры", - сказал Пуйоль.

Финальный матч ЧМ-2026 состоялся накануне в США. Сборная Испании победила Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу в дополнительное время и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Пуйоль наблюдал за решающей встречей с трибун.