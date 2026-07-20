Джо Харт: "Ямалю 19 лет, а он уже прошел футбол"

Бывший вратарь "Манчестер Сити" и сборной Англии по футболу Джо Харт высоко оценил игру Ламина Ямаля в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, 19-летний вингер "Барселоны" провел весь матч против Аргентины, в котором Испания победила со счетом 1:0 в дополнительное время.

"Ламин Ямаль не просто не реагировал на провокации, он давал отпор. Его не удалось вывести из себя, и при этом он стоял на своем. Вся команда пыталась его снести, а он сохранял полное спокойствие. Это было по-настоящему выдающееся выступление. Какой прекрасный день для него. Ему всего 19, а он уже прошел футбол", - сказал Харт.

Сборная Испании победила Аргентину благодаря голу Феррана Торреса на 106-й минуте и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

Ранее Ямаль в составе национальной команды также выиграл чемпионат Европы.