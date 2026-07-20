Сборная Испании установила исторический рекорд чемпионатов мира

Сборная Испании по футболу установила новый рекорд чемпионатов мира после победы над Аргентиной в финале ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на статистический портал Opta Sports, команда Луиса де ла Фуэнте пропустила всего один мяч в восьми матчах турнира.

Этот результат стал лучшим среди всех сборных, когда-либо завоевывавших титул чемпиона мира. Испания также первой в истории одного розыгрыша ЧМ провела шесть матчей без пропущенных голов.

Единственный мяч испанцы пропустили в четвертьфинальной встрече с Бельгией, завершившейся победой со счетом 2:1. Во всех остальных матчах команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

Предыдущий рекорд составлял два пропущенных мяча. Такой результат показывали сборные Франции на ЧМ-1998, Италии на ЧМ-2006 и Испании на ЧМ-2010. При этом Италия также пропустила всего два мяча на домашнем чемпионате мира 1990 года, однако тогда команда заняла третье место.

Напомним, что в финале ЧМ-2026 Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испанская сборная во второй раз в истории стала чемпионом мира.