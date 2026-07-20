Луис де ла Фуэнте стал вторым испанским тренером, выигравшим чемпионат мира

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте стал вторым испанским специалистом, выигравшим чемпионат мира.

Как сообщает İdman.Biz, в финале ЧМ-2026 его команда победила сборную Аргентины со счетом 1:0 и завоевала чемпионский титул.

Ранее единственным испанским тренером, побеждавшим на чемпионате мира, был Висенте дель Боске.

В 2010 году под его руководством сборная Испании впервые в истории стала чемпионом мира. В финале команда победила Нидерланды со счетом 1:0.

Единственный мяч на 116-й минуте забил Андрес Иньеста.