Ямаль станет первым игроком-тинейджером, который принял участие в финалах ЧЕ и ЧМ

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал первым футболистом, которому удалось сыграть в финалах чемпионата Европы и мира к 19 годам, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

Вингер вышел в стартовом составе сборной Испании на матч с Аргентиной в финале ЧМ-2026.

По данным Squawka, самым молодым участником финала ЧМ является бразилец Пеле. Нападающий сыграл в решающем матче на турнире 1958 года, когда ему было 17 лет и 249 дней.

Второй самый молодой участник финалов ЧМ — итальянский защитник Джузеппе Бергоми (18 лет 201 день на турнире 1982 года). Ямаль занимает третье место среди тинейджеров-финалистов мирового первенства. Сегодня он вышел на поле в возрасте 19 лет 6 дней.