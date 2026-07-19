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Возвращение Канселу в "Барселону" оказалось под угрозой

Мировой футбол
Новости
19 Июля 2026 11:16
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Возвращение Канселу в "Барселону" оказалось под угрозой

Переход защитника "Аль-Хиляля" Жоау Канселу в "Барселону" пока не может состояться.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, саудовский клуб не намерен продавать португальца по значительно сниженной цене, несмотря на то что главный тренер команды Симоне Индзаги не рассчитывает на футболиста.

Сам Канселу хотел бы вновь выступать за каталонский клуб, однако "Барселона" рассчитывает приобрести защитника менее чем за 10 миллионов евро. При этом официального предложения "сине-гранатовые" пока не направляли.

Напомним, вторую половину прошлого сезона 32-летний португалец провел в "Барселоне" на правах аренды. Его контракт с "Аль-Хилялем" действует до середины 2027 года.

İdman.Biz
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