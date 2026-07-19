Бывший форвард "Карабаха" забил в дебютном матче за "Селтик" - ВИДЕО

Бывший нападающий "Карабаха" Камило Дуран забил свой первый гол в составе шотландского "Селтика".

Как сообщает İdman.Biz, 24-летний колумбийский футболист отличился в товарищеском матче против португальского "Спортинга".

Дуран начал встречу на скамейке запасных, а спустя несколько минут после выхода на поле реализовал выход один на один. На 69-й минуте форвард отправил мяч между ног голкиперу и сравнял счет - 1:1.

Однако "Селтик" не сумел развить успех. В оставшееся время "Спортинг" забил еще три мяча и одержал победу со счетом 4:1.

Примечательно, что Дуран отличился уже в своем дебютном матче за шотландский клуб.

Напомним, колумбиец перешел в "Селтик" из "Карабаха" и подписал контракт сроком на пять лет. В прошлом сезоне нападающий забил 15 голов и отдал 10 результативных передач в составе агдамского клуба.